В Петрозаводске задержали пристававшего к прохожим приезжего матершинника

Росгвардейцы задержали дебоширов в столице Карелии.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, несколько дебоширов было задержано в минувшие дни в Петрозаводске. Так, на Октябрьском проспекте сотрудники ведомства задержали пьяного мужчину, который вел себя неподобающим образом — громко матерился и приставал к прохожим. Росгвардейцы установили личность злоумышленника — им оказался 34-летний житель Пудожа.

Еще одного нарушителя порядка задержали в кафе на Кукковке — один из посетителей устроил дебош, разбив зеркало. Ущерб составил 7 тысяч рублей. А в одном из гипермаркетов города 28-летний мужчина испортил джемпер, майку и брюки. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

Все задержанные были доставлены в отделения полиции.