В Петрозаводске задержали серийного магазинного вора

В Петрозаводске задержали мужчину по подозрению в четырех кражах из магазинов.
В Петрозаводске полицейские задержали 49-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов в центре города. Горожанин успел украсть товар на десятки тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД республики.
Как установили правоохранители, подозреваемый совершил четыре кражи в разных торговых точках. В сетевом магазине он похитил бутылку виски стоимостью 3 099 рублей. Спустя два дня в магазине техники он украл беспроводные наушники за 25 799 рублей, а затем портативную колонку за 42 799 рублей. В третьем магазине мужчина вынес бутылку коньяка и бутылку виски общей стоимостью 7 849 рублей.
По словам задержанного, все похищенные товары он продал. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
