В Петрозаводске задержали сибиряка с 18 граммами наркотика

На железнодорожном вокзале в Петрозаводске задержали мужчину, причастного к незаконному хранению наркотиков в крупном размере.

В зале ожидания железнодорожного вокзала карельской столицы сотрудниками транспортной полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали мужчину — он привлек внимание полицейских своим неадекватным поведением, расказали в пресс-службе ведомства.



В ходе проверки сотрудники транспортной полиции установили его личность. Им оказался 34-летний уроженец Новосибирской области. Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.



В ходе личного досмотра у злоумышленника в сумке нашли предметы для потребления наркотиков и сверток с порошкообразным веществом. Все это полицейские изъяли.



Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком общим весом больше 18 граммов, что является крупным размером.



Выяснилось, что житель Новосибирской области приехал в Карелию на заработки, а запрещенное средство купил у неизвестных лиц и хранил его для личного потребления.



Следователи транспортной полиции Петрозаводска в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — 10 лет лишения свободы.



Сибиряка заключили под стражу, сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западном федеральному округу.