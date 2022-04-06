В Петрозаводске задержали женщину с коньяком в штанах

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей в торговых заведениях Карелии.

Ночью 14 апреля на пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из гипермаркета. Представитель охранной службы пояснил группе задержания, что неизвестная гражданка была замечена за совершением хищения. Нарушительница, 29-летняя горожанка, спрятала под брюки бутылку коньяка и пронесла ее мимо кассы. Гражданку задержали.

Несколькими часами позже в другом гипермаркете Петрозаводска была задержана 38-летняя местная жительница, которая попалась на хищении элементов питания.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных представителям полиции для дальнейшего разбирательства.