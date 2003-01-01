В Петрозаводске задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов

От рук юного афериста пострадали десятки людей.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска задержали 21-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек ранее был судим за аналогичные преступления. Один из множества преступных эпизодов, к которым причастен парень, связан с жительницей Карелией. Мошенник получил доступ к старому номеру телефона 31-летней петрозаводчанки, который был привязан к различным сервисам.

Используя персональные данные молодой женщины, он дистанционно оформил три микрозайма, один из которых на 5000 рублей был одобрен. Эти деньги злоумышленник присвоил себе.

По данным полиции, подозреваемый совершил несколько сотен подобных преступлений. Он скупал базы данных с номерами телефонов, которые уже не использовались прежними владельцами. За несколько месяцев незаконной деятельности ему удалось заработать более двух миллионов рублей. Эти средства он тратил на покупку техники и еду.

Ранее молодой человек привлекался к ответственности — сначала он работал курьером у мошенников, а затем начал самостоятельно обманывать людей. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Устанавливается точное количество преступных эпизодов, совершенных в Карелии. Предварительно, их порядка 50. Также определяется размер ущерба, нанесенного микрофинансовым организациям.