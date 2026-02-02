В Петрозаводске задержан мошенник, продавший пенсионеру поддельный телефон

46-летний мужчина продал пенсионеру на парковке поддельный телефон за 20000 рублей, сказав ему, что нуждается в деньгах.
На парковке у торгового центра неизвестный предложил 67-летнему пенсионеру купить «оригинальный» мобильный телефон за 20 000 рублей, ссылаясь на нужду в деньгах, сообщает Полиция Карелии.
Дома выяснилось, что устройство — подделка.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность злоумышленника.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
Полиция Карелии призывает граждан быть осторожными при покупке вещей с рук. Слишком низкая цена часто указывает на криминальное происхождение товара или обман.
