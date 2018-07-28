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Новости. Криминал
10:18, 28 Июля 2018

В Петрозаводске задержан предполагаемый убийца прохожего на Древлянке

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Следователи сообщают о раскрытии особо тяжкого преступления, произошедшего в Петрозаводске и зафиксированного камерами наружного наблюдения.

27-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, был задержан в течение суток после совершения преступления. В отношении него расследуется уголовное дело.

Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии. 

По версии следствия, в ночь на 26 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Обвиняемый нанес ему множественные удары руками и ногами. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

Преступление произошло на Древлянском кольце и было зафиксировано камерами наружного наблюдения. Примечательно, что конфликт произошел в поле видимости прохожих и наряда ДПС.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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