В Петрозаводске задержан вор, укравший велосипед курьера на Первомайском

В Петрозаводске полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, принадлежавшего компании доставки.

В Петрозаводске 30-летний мужчина украл велосипед на Первомайском проспекте, об этом рассказали в МВД Карелии. Известно, что нарушитель признался в содеянном, и ему грозит до двух лет лишения свободы; по статье о краже возбуждено уголовное дело.

— Со двора дома на Первомайском проспекте был похищен велосипед, принадлежащий компании по доставке товаров. Курьер отлучился буквально на несколько минут, а когда вернулся, транспорта на месте не оказалось, — рассказали в ведомстве.

Мужчина рассказал, что проходил мило жилого дома, заметил оставленный без присмотра велосипед и похитил его. Он доехал до микрорайона Древлянка, попытался сбыть похищенное имущество, но не успел найти покупателя. В настоящее время велосипед изъят.