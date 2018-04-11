В Петрозаводске задержана женщина за кражу продуктов из магазина

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Пять случаев краж зарегистрировано в Карелии в минувшие сутки, все в сетевых магазинах, сообщает региональное отделение Росгвардии.
Во вторник в Петрозаводске в торговой точке на улице Фролова сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, пытавшуюся похитить продукты на 600 рублей. Через два часа сотрудники опять были вызваны в этот магазин. На этот раз ущерб от кражи составил 1,5 тысячи рублей.
Аналогичные случаи произошли в Сегеже, Сортавале и Медвежьегорске. Все задержанные переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.
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