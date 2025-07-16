В Петрозаводске зафиксировали новый температурный рекорд

Предыдущий рекорд составил +29.1градуса.

Вчера, 25 июля, Петрозаводске зафиксировали абсолютный температурный рекорд. Об этом сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» в социальной сети.

— 25 июля 1936 года воздух в Петрозаводске прогрелся до +29.1 градуса, сегодня в 15:10 на метеостанции было +30.4 градуса. Максимум суток узнаем около 22 часов,— рассказали в паблике.