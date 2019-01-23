В Петрозаводске загорелся мусоропровод

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Пожар произошел 22 января в жилом доме на улице Чкалова, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 20.03. на ул. Чкалова, 47 произошел пожар в жилом доме.
В результате повреждена стена мусоросборной камеры на площади 1 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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