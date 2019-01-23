В Петрозаводске загорелся мусоропровод

Пожар произошел 22 января в жилом доме на улице Чкалова, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 20.03. на ул. Чкалова, 47 произошел пожар в жилом доме.

В результате повреждена стена мусоросборной камеры на площади 1 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.