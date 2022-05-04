В Петрозаводске закрыли еще один опасный пешеходный мост

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

В связи с подтоплением опасным для пешеходов стал мост на улице Ригачина.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения предупреждает петрозаводчан об опасном сооружении, расположенном ниже гостиницы Карелия.

«Пешеходный мостик используется гражданами для переходов и пеших прогулок. В связи с повышением уровня воды в реке, берега размыло и существует опасность передвижения. Мост закрывают до снижения уровня воды. На месте дежурят спасатели», - сообщили в Госкомитете.

Ранее сообщалось, пешеходный мост через реку Неглинка в Петрозаводске ушел под воду.