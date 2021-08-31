В Петрозаводске закрыли популярную сауну за нарушение санитарных норм

Судебные приставы Карелии опечатали вход в помещение сауны, располагающейся в жилом доме.

По сообщению Управления службы судебных приставов Карелии, 30 августа в Межрайонное отделение УФССП России по республике на принудительное исполнение поступило постановление из Петрозаводского городского суда по делу об административном правонарушении. Общество с ограниченной ответственностью признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. В результате деятельность сауны "Уют", расположенной в нежилом подвальном помещении многоквартирного дома, была приостановлена на 30 суток.

Приставы выехали в сауну на улице Гоголя. Установлено, что деятельность здесь не ведется. Сотрудники службы опечатали вход в помещения сауны. Директору ООО вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, судебным приставам запретят взыскивать долги граждан с их социальных пособий.