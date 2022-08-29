В Петрозаводске закрывают парковку в расширенном центре города

Неудобства будут временными, связанными с благоустройством территории.

В администрации Петрозаводска сообщили о том, что парковка у здания Управления федеральной налоговой службы России по Республике Карелия на улице Московская будет закрыта.

Парковку закроют с 15 сентября по 1 октября. Временные неудобства будут связаны с благоустройством прилегающей территории.

Во время ремонта возле здания налогового управления может работать большегрузная техника, и этот факт просят учитывать посетителям.