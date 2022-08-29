В Петрозаводске закрывают парковку в расширенном центре города

Неудобства будут временными, связанными с благоустройством территории.
В администрации Петрозаводска сообщили о том, что парковка у здания Управления федеральной налоговой службы России по Республике Карелия на улице Московская будет закрыта.
Парковку закроют с 15 сентября по 1 октября. Временные неудобства будут связаны с благоустройством прилегающей территории.
Во время ремонта возле здания налогового управления может работать большегрузная техника, и этот факт просят учитывать посетителям.
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