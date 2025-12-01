В Петрозаводске запретили выходить на лёд

Администрация города запретила прогулки по неокрепшим поверхностям водоёмов.
Администрация Петрозаводска ввела запрет на прогулки по тонкому льду городских водоёмов. Соответствующее постановление, датируемое 28 ноября, подписала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
— В период формирования ледового покрова (до толщины в 10 см) прогулки по акватории могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещён выезд на водоёмы на автотранспорте и специализированной технике. За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность, — пояснили в мэрии.
Напоминанием о запрете стали специальные информационные стенды, установленные вблизи водоёмов Петрозаводска.
В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации горожанам порекомендовали обращаться в Единую службу спасения по номеру 01 (с мобильного — 112) или в ЕДДС по номеру 051.