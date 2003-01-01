В Петрозаводске запретят остановку около троллейбусного депо

С 15 октября запрещена стоянка и остановка транспорта на участке Московской улицы от проезда Суворова до Октябрьского проспекта.
Об изменениях предупреждает администрация Петрозаводска. Ограничения введут по нечетной стороне для оптимизации дорожного движения.
Напомним, данный отрезок дороги находится около троллейбусного управления.
Мэрия и ГАИ призывают водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
С 19 октября в Петрозаводске вводятся изменения в организации дорожного движения на улице Антикайнена.