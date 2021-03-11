В Петрозаводске запретят остановку транспорта у автовокзала

В апреле изменится схема движения транспорта в центре и на Перевалке из-за с реконструкции автовокзала, сообщили в администрации столицы Карелии.

С 1 апреля изменится схема движения транспорта в районе автовокзала, где пройдут работы по реконструкции. На время работ со стороны здания по Автобусному проезду будет запрещена остановка транспорта – зону действия знака продлят до Паровозного сквера. Кроме того, запрет остановки транспорта введут на Автобусной площади вдоль тротуара по улице Чапаева. Такие же ограничения появятся и на площади Гагарина, по мощёной дороге возле железнодорожного вокзала.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, в марте изменится схема движения транспорта на участке улицы Анохина.