В Петрозаводске запретят остановку в центре города

С 8 ноября в столице Карелии изменится схема движения транспорта.
Как рассказали в администрации Петрозаводска, с 8 ноября в центре Петрозаводска изменят схему движения.
В районе дома № 1 на площади Кирова будет запрещена остановка транспорта.
Как уточнили в мэрии, изменения повысят безопасность водителей и пешеходов. В администрации приз-вали участников дорожного движения быть внимательными, руководствуясь установленными знаками и положениями ПДД.
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