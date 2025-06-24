В Петрозаводске запускают два новых автобусных маршрута для отдаленных районов

Новые и продленные автобусные маршруты помогут жителям Ключевой, Соломенного, Птицефабрики и даже дачникам с Зимника и Бараньего берега.

Два новый автобусных маршрута появятся в Петрозаводске. Один маршрут будет продлен. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова. Маршруты будут обслуживать новые автобусы предприятия «Городской транспорт».

15 июля поедет маршрут № 16. Автобусы будут начинать свой путь на Ключевой (от улицы Корабелов), проследуют через улицу Антонова, осуществят заезды в микрорайоны Усадьбы и Большая Медведица, проследуют через Старую Кукковку, улицу Калинина, проспект Александра Невского, через железнодорожный и автобусный вокзалы, далее — через Пятый посёлок и Рыбку до Сулажгоры.

Также с 15 июля автобусный маршрут № 23 продлеваем до Бараньего Берега. В настоящее время автобусы этого маршрута ходят с Древлянки (Финский проезд и ЖК «Скандинавия»), через улицу Чапаева, автобусный и железнодорожный вокзалы, проспект Ленина, Октябрьский проспект, ДСК, Пески, Соломенное до Зимника. С середины месяца автобусы также будут заходить в Среднюю Деревню и на Бараний Берег.

С 15 августа стартует маршрут № 18. Он пройдёт от Соломенного через Пески, ДСК, Заводскую улицу, Первомайский проспект, проспект Ленина, улицу «Правды», улицу Ригачина, Ключевую, Южную Промзону до Птицефабрики. По пути автобусы в обоих направлениях будут заезжать в Сайнаволок, а также на станцию Онежский. Кроме того, по выходным дням при движении от Птицефабрики и Ключевой в сторону центра города автобусы будут осуществлять заезд к Речному вокзалу, где расположены Онежская и Петровская набережные.

Ранее троллейбус №8 в Петрозаводске перевели на работу только в часы пик.