В Петрозаводске запускают новый автобусный маршрут

Сегодня, 15 июля, в Петрозаводске начнет работу новый автобусный маршрут № 16.

Новый маршрут свяжет Ключевую, микрорайоны Усадьбы и Большая Медведица, Старую Кукковку, Голиковку, Центр, Рыбку и Сулажгору, сообщили в мэрии.

Стоимость проезда – 50 рублей. Работать новый маршрут будет по регулируемому тарифу. То есть чиновники смогут контролировать его работу. .

Также с 15 июля немного изменится уже существующий автобусный маршрут № 23. Его продлят до Бараньего Берега.

Добавим, что с 15 августа в Петрозаводске запустят маршрут № 18. Он будет ходить от Соломенного через Пески, ДСК, Заводскую улицу, Первомайский проспект, проспект Ленина, улицу «Правды», улицу Ригачина, Ключевую, Южную Промзону до Птицефабрики. По пути автобусы в обоих направлениях будут заезжать в Сайнаволок, а также на станцию Онежский. Кроме того, по выходным дням при движении от Птицефабрики и Ключевой в сторону центра города автобусы будут осуществлять заезд к Речному вокзалу, где расположены Онежская и Петровская набережные.