В Петрозаводске запускают новый спортивный проект для горожан

Тренеры спортивных клубов по субботам будут проводить бесплатные занятия для жителей Петрозаводска.
Проект станет продолжением полюбившейся всем «Онежской зарядки» на набережной. Только новый проект будет в стенах спортивных клубов, уточнили в мэрии.
— Каждую субботу в 10:00 ведущие тренеры спортивных клубов Петрозаводска будут проводить бесплатные занятия и знакомить с различными видами спорта горожан, — говорится в сообщении.
Уже известна программа на конец сентября — октябрь.
20 сентября — табата на мини-батутах;
27 сентября — нейрофитнес;
4 октября — зарядка со школой самбо;
11 октября — джампинг;
18 октября — зарядка с элементами бокса;
25 октября — силовая зарядка.
Первая тренировка пройдет уже в эту субботу, 20 сентября, в студии фитнеса «Jumping Fitness» (Ключевая улица, д. 14).