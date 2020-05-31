В Петрозаводске запустили фонтаны (ФОТО)

В День защиты детей в столице Карелии отрылся сезон фонтанов.

По сообщению мэрии, на Студенческом бульваре состоялся торжественный запуск "Молекулы фуллерена". В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, традиционный массовый праздник провести не удалось, однако фонтаны в первый день лета заработали в обычном режиме.



© Администрация Петрозаводска

"В преддверии нового сезона в Петрозаводске провели комплекс подготовительных мероприятий по обслуживанию инженерно-технического оборудования фонтанов. Сегодня в городе их заработало пять: на Студенческом бульваре, у кафе "Нойбранденбург", на Березовой аллее, а также у портретной галереи "Героям Советского Союза" – фонтан "Плачущий камень" и в сквере имени Элиаса Леннрота – "Калевала", - отметил заместитель главы администрации Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.



© Администрация Петрозаводска

Напомним, в прошлом году сезон фонтанов в Петрозаводске открыли праздничным концертом в мае.