В Петрозаводске запустили новую тепловую магистраль

Строительство продолжалось четыре года.

Сегодня,10 июля, «ПКС-Тепловые сети» ввели в эксплуатацию новый трубопровод, который обеспечит теплом районы Зарека и Голиковка. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Старые трубы вдоль набережных Ла-Рошель и Лососинской, прослужившие несколько десятилетий, заменили на современные и долговечные. Сейчас рабочие завершают демонтаж временной конструкции и скоро приступят к восстановлению парка вдоль Лососинки.

Проект реализовали параллельно со строительством обновленного Лобановского моста. Напомним, ранее сообщалось, что работы на Лобановском мосту в Петрозаводске завершены на 70%.

Приемку работ планируется начать в ноябре текущего года. На свой привычный маршрут вернутся троллейбусы № 3. Кроме того, рассматривают возможность запуска по мосту троллейбусных маршрутов № 2 и № 5.