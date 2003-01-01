В Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №18

Утром новые автобусы вышли на линию.

Сегодня, 15 августа, в столице Карелии начал работать новый муниципальный автобусный маршрут № 18. Об этом сообщила глава Петрозаводска.

Инна Колыхматова опубликовала на своей странице видео первого рейса. Глава города отметила, что автобусы уже можно отслеживать в приложении «Умный транспорт» и на «Яндекс.Картах».

Маршрут связал Птицефабрику с Южной промзоной через центр города. Он проходит через Ключевую, улицы Ригачина и Правды, проспекты Ленина и Первомайский, ДСК, Пески и Соломенное. Автобусы в обоих направлениях будут заезжать в Сайнаволок и на улицу Станция Онежский. По выходным маршрут дополнительно включит остановку у речного вокзала.

Перевозки будут осуществлять девять новых автобусов марки СИМАЗ по регулируемым тарифам.