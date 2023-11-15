В Петрозаводске запустили производство кофейных капсул

Сырье для капсул закупают в Бразилии.

При поддержке регионального Фонда по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства компания «Кофейные технологии» организовала импортозамещающий бизнес по производству спрессованных кофейных капсул для гостиниц, транспортных компаний и предприятий общественного питания.

Сырье для капсул закупают в Бразилии, оборудование разработали совместно с китайскими партнерами.



Сейчас на производстве работают 8 человек, в перспективе число сотрудников компании увеличится до 20, рассказали в компании.

В рабочем процессе задействована одна линия, всего их запланировано три, а также станок по упаковке продукции.

Кроме того, инвесторы компании взаимодействуют с Фондом содействия предпринимательству для приобретения более мощного кофейного оборудования и станков для обжарки, отметили в источнике.