В Петрозаводске запустили производство кофейных капсул

Сырье для капсул закупают в Бразилии.
При поддержке регионального Фонда по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства компания «Кофейные технологии» организовала импортозамещающий бизнес по производству спрессованных кофейных капсул для гостиниц, транспортных компаний и предприятий общественного питания.
Сырье для капсул закупают в Бразилии, оборудование разработали совместно с китайскими партнерами.
Сейчас на производстве работают 8 человек, в перспективе число сотрудников компании увеличится до 20, рассказали в компании.
В рабочем процессе задействована одна линия, всего их запланировано три, а также станок по упаковке продукции.
Кроме того, инвесторы компании взаимодействуют с Фондом содействия предпринимательству для приобретения более мощного кофейного оборудования и станков для обжарки, отметили в источнике.
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