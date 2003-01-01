Сегодня троллейбусы готовят к выходу на линию.
Завтра, 14 августа, в Петрозаводске запустят новый троллейбусный маршрут № 4. Об этом сообщил директор МУП «Городской транспорт» Дмитрий Романов. По новому маршруту будут ходить девять троллейбусов с 06:00 до 23:00.
Новый маршрут объединит старые № 4 и № 6. «Шестерка» временно не будет работать — ее доработают и запустят после открытия Лобановского моста.
Маршрут соединит восемь районов: Ключевую, Каменный Бор, Кукковку, Голиковку, Зареку, Центр, Октябрьский и Первомайский. Его протяженность в одну сторону — 15 км. При составлении учли желания жителей.
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова отметила, что маршрут поможет решить несколько проблем: жители Кукковки и Голиковки получат удобное сообщение, пассажиры смогут быстрее добираться до поликлиники на Ключевой, а ученики 39-й школы — до образовательного учреждения на Кукковке, где они занимаются до завершения ремонта.