В Петрозаводске заработал мобильный пункт вакцинации от гриппа

Республиканская больница имени Баранова приглашает жителей Петрозаводска сделать прививку от гриппа.

4 и 5 сентября специальный медицинский автобус будет работать напротив приемного покоя на улице Пирогова, дом 3. Вакцинацию проводят с 10:00 до 12:00 вакциной «Совигрипп».

Также мобильный пункт вакцинации будет работать с 8 сентября у торгового центра «Главный». Там прививки можно будет сделать с 9:00 до 17:00.

В министерстве здравоохранения Карелии сообщили, что прививаться лучше сейчас, чтобы иммунитет успел сформироваться к началу зимы.

— Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ планируется провести иммунизацию 60% населения республики, чтобы создать барьер на пути распространения вирусной инфекции, — сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.По словам министра, в этом году по всем прогнозам эпидсезон по вирусным инфекциям обещает быть сложным.— Думаю, вы читаете и видите много тревожной информации о том, что в мире ковид снова наступает, в разных регионах выявляются новые штаммы, против которых даже еще нет вакцин. Инфекция может прийти и в Россию, — предупредил министр. — В условиях подъема заболеваемости эти вирусы могут вызвать заболевание сочетанно, образуя опасное комбо — «ковид +грипп» одновременно. Такой микс очень опасен и может быть высоколетальным. Поэтому призываю вас защититься хотя бы от гриппа, — написал ранее Охлопков.

Напомним, в республике началась прививочная кампания. Первая партия вакцин от гриппа поступила в Карелию в конце августа. Для прививки в мобильных пунктах и поликлиниках используют вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».