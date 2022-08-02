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В Петрозаводске заработал завод по переработке отходов, где их поедают личинки мух (ВИДЕО)

Новости. Экономика
14:30, 09 Августа 2022
фото: © Фонд венчурных инвестиций РК

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Первая партия органических отходов прошла переработку на заводе в Петрозаводске, который использует для этой цели личинок мух Чёрная Львинка.

Предприятие начало работу в июле текущего года, за месяц было переработано 4 тонны отходов, сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

На своей странице Вконтакте он рассказал о технологии переработки.

«На переработку поступают отходы рыбоводческих хозяйств республики. Они превращаются в ценное органическое удобрение „Зоогумус“, а сами личинки становятся белком для корма рыб. Мусор измельчают до однородной массы и доводят до нужной влажности. Эта смесь порциями поступает в контейнеры с личинками. Одну порцию личинки съедают за 1–2 дня Через 10-12 дней личинки достигают своей товарной массы. Тогда их вместе с переработанными отходами просеивают через вибросито и таким образом разделяют. Отделённые личинки замораживают и отправляют на корм для птицы, рыбы, свиней, раков. Такая белковая добавка содержит незаменимые аминокислоты, повышают иммунитет и продуктивность сельскохозяйственных животных», — пояснил министр.

Завод поставляет свежий корм без растительных примесей предприятиям и фермерским хозяйствам.

Завод «Чёрная Львинка» был открыт привлечением средств бюджета республики. Предприниматель Сергей Бутенко подал заявку в Фонд венчурных инвестиций Карелии и получил льготный заём в размере 10 миллионов рублей. Деньги пошли на аренду помещения, закупку оборудования и зарплату работников.

Сейчас предприятие обслуживают два человека. Когда завод заработает на полную мощность, штат планируют увеличить до четырёх человек. Кроме отходов рыбоводческих ферм предприятие планирует перерабатывать испорченную продукцию торговых сетей и отходы фермерских хозяйств.

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