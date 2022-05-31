В Петрозаводске заработали фонтаны

1 июня на Студенческом бульваре ПКС-Водоканал торжественно открыл сезон и запустил в работу шесть фонтанов в разных районах Петрозаводска.

«С первым днем лета, с Днем защиты детей. Открытие сезона фонтанов сегодня — это очень символично, потому что там, где городские фонтаны, детские улыбки, всегда смех. Хотелось бы сказать огромное спасибо тем, благодаря кому этот праздник стал возможным — сотрудникам "ПКС-Водоканал"», — поздравил петрозаводчан глава администрации Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.

Для торжественного запуска центрального фонтана города пригласили Анастасию Чистякову, ученицу 3 класса Центра образования и творчества «Петровский Дворец». На мероприятии выступили ученики вокальной студии «Новые имена», спортивно-танцевального клуба «Letʼs Dance», Не отрывая глаз зрители смотрели на показательные выступления ушу. Сюрпризом стал танцевальный интерактив от Пабло Колладо.

Надеемся, что это лето принесет нам много теплых дней, а фонтаны станут приятным островом прохлады в городе.