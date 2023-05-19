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В Петрозаводске заработали фонтаны

Новости. Общество
17:20, 29 Мая 2023
фото: Владимир Любарский / ВК

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В центре карельской столицы торжественно открыли сезон фонтанов — Владимир Любарский поблагодарил за это сотрудников водоканала.

Как сообщил Глава Петрозаводска Владимир Любарский, сегодня, 29 мая, на Студенческом бульваре у «Молекулы Фуллерена» состоялся торжественный запуск фонтана.

В церемонии приняли участие глава администрации Петрозаводска и Петросовета, а также директор «РКС- Петрозаводск».

«Пятилетний Иван Шадрин выполнил почетную миссию, нажал на кнопку и — „Молекула Фуллерена“ вновь обрела свой фонтан. Хорошая, добрая традиция. Спасибо за это сотрудникам „ПКС — Водоканал“. Благодаря им, кстати, в городе заработали еще пять фонтанов — „Плачущий камень“ у Галереи Героев Советского Союза, фонтан РКС в сквере Аквамарин, фонтаны на Берёзовой аллее, в сквере имени Элиаса Леннрота и в Центральном сквере», — написал градоначальник на своей странице в соцсети.

После торжественного открытия перед собравшимися выступили детские коллективы.

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