В Петрозаводске заработали новые светофоры

Все светофоры оборудованы вызывными устройствами.

На Древлянке, где завершилась реконструкция Лососинского шоссе, заработали новые светофорные объекты, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции 7 ноября.



Как отметили в источнике, четыре новых светофора на Лососинском шоссе помогут обеспечить безопасный переход через дорогу для пешеходов.

Кроме того, все светофоры оборудованы вызывными устройствами.

«Обращаем внимание пешеходов, что зеленый сигнал не включается мгновенно, иногда нужно подождать», — подчеркнули в инспекции.

В сообществе напомнили, что только дождавшись разрешающего (зеленого) сигнала и убедившись, что транспортные средства остановились, можно начинать переход.