Реклама

Строительная компания «Баренц Групп» сдала досрочно два дома в Сортавала
03.11.2023 14:39
Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете
Сегодня 00:10

В Петрозаводске заработали новые светофоры

Новости. Общество
16:54, 07 Ноября 2023
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Новости партнеров

Все светофоры оборудованы вызывными устройствами.

На Древлянке, где завершилась реконструкция Лососинского шоссе, заработали новые светофорные объекты, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции 7 ноября.

Как отметили в источнике, четыре новых светофора на Лососинском шоссе помогут обеспечить безопасный переход через дорогу для пешеходов.

Кроме того, все светофоры оборудованы вызывными устройствами.
«Обращаем внимание пешеходов, что зеленый сигнал не включается мгновенно, иногда нужно подождать», — подчеркнули в инспекции. 

В сообществе напомнили, что только дождавшись разрешающего (зеленого) сигнала и убедившись, что транспортные средства остановились, можно начинать переход.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2023, 00:10
Ученые раскрыли, сколько сахара можно безопасно добавлять в чай
31.10.2023, 07:35
Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»
02.11.2023, 22:00
В России начал резко дорожать распространенный вид недвижимости
31.10.2023, 10:16
Мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом под Петрозаводском
04.11.2023, 12:21
Стало известно состояние бывшего мэра Петрозаводска, раненного в зоне СВО
02.11.2023, 10:05
Молодая женщина погибла в страшном ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 17:00
Обществоведение
Скверы городу нужны
На Ключевой заканчиваются работы по благоустройству сквера имени Анны Рогозкиной, которая всю оккупацию столицы Карелии хранила у себя Красное знамя и передала его освободителям. Завершается благоустройство и в других городских скверах.
Что происходит с автовокзалом Петрозаводска?
Сегодня 14:21
В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы
03.11.2023 10:42
По прозвищу Хмель или папа карельского рок-н-ролла
31.10.2023 12:14
Бензоробот придет на помощь водителям Карелии
30.10.2023 09:00
«Фабрика процессов» улучшит карельские предприятия
30.09.2023 19:10
Детский омбудсмен Карелии объяснил отсутствие нарушений прав детей в республике
27.09.2023 09:49
Пять вопросов об уплате имущественных налогов
25.09.2023 08:00
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2023 10:34
Частная жизнь
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
Равнодушие – самая страшная болезнь современного мира. В запущенной форме не лечится, губит всё вокруг. Равнодушие сродни подлости. Оно никогда не отзовётся на чужую боль. Разные судьбы, разные жизни, одинаковые мечты и безграничная вера в завтрашний день. Разговор о страшном, но очень важном в нашем материале.
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
Почти миллион рублей жители Петрозаводска сэкономили на поездках в транспорте за один месяц
25.10.2023 14:39
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.