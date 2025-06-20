В Петрозаводске заработали терминалы для оплаты проезда в троллейбусах и автобусах

Работу терминалов для оплаты возобновили.
В Петрозаводске вновь заработали терминалы для оплаты проезда в автобусах и троллейбусах после массового сбоя системы.
«Уважаемые пассажиры, работа терминалов "СберТройки" в автобусах и троллейбусах нашего предприятия восстановлена в полном объёме»,— рассказали в паблике ПМУП «Городской транспорт»
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что сегодня, 8 июля, в городе перестали работать терминалы «СберТройки» для оплаты проезда в троллейбусах и автобусах предприятия «Городской транспорт». Жителей попросили на какое-то время отказаться от оплаты по карте и перейти на наличные.
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