В Петрозаводске заработали терминалы для оплаты проезда в троллейбусах и автобусах

Работу терминалов для оплаты возобновили.

В Петрозаводске вновь заработали терминалы для оплаты проезда в автобусах и троллейбусах после массового сбоя системы.

«Уважаемые пассажиры, работа терминалов "СберТройки" в автобусах и троллейбусах нашего предприятия восстановлена в полном объёме»,— рассказали в паблике ПМУП «Городской транспорт»

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что сегодня, 8 июля, в городе перестали работать терминалы «СберТройки» для оплаты проезда в троллейбусах и автобусах предприятия «Городской транспорт». Жителей попросили на какое-то время отказаться от оплаты по карте и перейти на наличные.