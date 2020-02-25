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В Петрозаводске застройщик отказался возводить физкультурно-оздоровительный центр на месте парка "Каменный бор"

Новости. Общество
21:04, 25 Февраля 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Власти города и республики провели переговоры с застройщиком, в результате которых им принято решение об отказе от строительных работ по возведению спортобъекта, при этом садик на территории парка построен будет.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. По словам губернатора, решение было принято после проведения совещания представителей правительства республики, администрации Петрозаводска и Петрозаводского городского совета, на котором обсуждались пути решения ситуации, сложившейся вокруг парка "Каменный бор" на Ключевой.

По словам Парфенчикова, застройщик отказался возводить спортивный объект на месте зеленой территории после обращения к нему правительства региона.

"Что касается участка, выделенного в аренду под строительство физкультурно-оздоровительного центра. Сегодня были проведены переговоры с застройщиком. Учитывая позицию жителей микрорайона, которую они изложили в письме председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, Правительство Карелии обратилось с ходатайством к застройщику добровольно отказаться от земли. Застройщик принял решение отказаться от участка и планов по его застройке. Соответствующие документы будут подготовлены Министерством имущественных и земельных отношений республики, а также администрацией Петрозаводска в ближайшее время", - сообщил Парфенчиков.

При этом решение строить детский сад в районе "Каменного бора" устояло.

"Что касается участка, выделенного под строительство детского сада. Рабочая группа сегодня еще раз изучила все документы. По этому объекту имеется положительное заключение госэкспертизы. Учитывая выводы экспертов, а также то, что строительство детсада позволит решить вопрос дефицита мест в дошкольных учреждениях микрорайона, строительство предложено продолжить в установленные сроки", - заявлено губернатором.

Парфенчиков также заявил о необходимости выстраивать диалог с горожанами накануне проведения работ по застройке территорий, что способствовало бы предотвращению конфликтов.

"Ситуация, сложившаяся вокруг парка "Каменный бор", еще раз доказывает, что диалог с жителями в части инициатив по застройке территорий необходимо выстраивать не постфактум, а до начала любых работ. Считаю, что общественное обсуждение при решении таких вопросов должно стать практикой на всей территории республики", - заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, в Петрозаводске защитники парка "Каменный бор" активно выступили против уничтожения леса. 

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Комментарии

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2020-02-25 22:30:26
Что то непонятно. Почему отказался? Участок ведь с торгов получил? А кто выставлял на торги?
goo
2020-02-25 21:56:01
Согласно установленным требованиям, дошкольное учреждение должно размещаться в зоне жилой застройки. Запрещено строить детские сады на территории санитарно-защитных зон и промышленных сооружений. Кроме того, через учреждение не должны проходить магистральные, инженерные и другие коммуникации.

Рядом две вышки сотовой связи, четырехполосная магистраль и железная дорога. Через дорогу - автозаправка с хранилищем топлива. Через территорию протекает ручей, выше течения которого находятся конструкции для приема ассенизационных стоков. Там же помойка, куда сваливается грязный снег с дорог. Покажите мне этих горе-экспертов. разрешивших там детский садик. Это нарушение всех норм! Мирошник и Мизанкову в отставку.
Os
2020-02-25 21:55:32
Деревья обратно посадят?
Гость
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