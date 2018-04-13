В Петрозаводске засыпали очередную большую яму, которую обещают заасфальтировать

Специалисты мэрии следят за состоянием участка на проспекте Ленина на месте частичного обрушения дорожного покрытия.

Как сообщили в городской администрации, до проведения полноценных ремонтных работ яму на проспекте Ленина вблизи перекрестка с улицей Дзержинского засыпали щебнем и выполнили временную стяжку.

Аварийный участок находится на постоянном контроле сотрудников Комитета ЖКХ и АО "ПКС-Водоканал". Планируется укрепление грунта у смотрового колодца сети канализации, расположенного рядом с местом обрушения асфальтобетонного покрытия, после чего будет произведен ремонт дорожного полотна горячими асфальтобетонными смесями.