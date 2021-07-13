В Петрозаводске затруднено движение машин на Ключевой из-за ремонта дороги

Администрация столицы Карелии предупреждает о возможных затруднениях, которые могут испытать автомобилисты при передвижении в районе Ключевой.

Компания «АБЗ-Дорстрой» приступила к фрезерованию проезжей части на Ключевой улице. Сейчас эти работы находятся в активной фазе, поэтому между улицами Судостроительной и Гвардейской может быть затруднено движение транспорта. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Также, как сообщают в мэрии, на Краснофлотской улице подрядчик завершает асфальтирование примыкающих к основной магистрали съездов. Ранее здесь уже уложили полотно проезжей части. На месте продолжается ремонт тротуаров. Эти работы также близки к завершению.



На улице Попова продолжают замену бортового камня. Работы ведут как со стороны проезжей части, так и вдоль газонов со стороны тротуаров. На улице Ломоносова дорожники завершили устройство выравнивающего слоя и приступили к асфальтированию. На Сулажгорской и Новосулажгорской улицах подрядчик продолжает обустраивать присыпные обочины.



Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2021–2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик обновит 29 улиц и тротуары на семи из них.

Ранее сообщалось, как двухметровая трещина образовалась на дороге к поселку Карелии.