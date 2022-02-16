890x80
Реклама
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Власти Карелии разрешили жителям использовать маткапитал на новые цели
Сегодня 12:16
Владелец гостевого дома в Карелии с ломом в руках набросился на автомобиль туриста 3
Сегодня 13:35

В Петрозаводске заваленные снегом детские сады ждет потоп

Новости. Общество
14:45, 17 Февраля 2022
фото: © Константин Шулятьев / kirov-portal.ru

Новости партнеров

В столице Карелии вывоз снега с территорий образовательных организаций не предусмотрен, сообщил глава города Владимир Любарский.

Петрозаводчане жалуются мэру города на состояние территорий детских садов, где за всю зиму ни разу не вывозили снег. Об этом горожане пишут Владимиру Любарскому в соцсети.

«Подскажите, планируется ли вывоз снега с территорий детских садов. Сейчас дворники очень хорошо его складируют в углах. Но весной все это потечет и затопит на месяц детские площадки для прогулок», — опубликовал одно из обращений петрозаводчан глава Петрозаводска.

Владимир Любарский признает, что такая проблема есть.

«Ситуация опять упирается в действующий контракт. Процитирую свой ответ: „К сожалению, условиями действующего контракта на уборку улично-дорожной сети города, вывоз снега с территорий образовательных организаций не предусмотрен. Самостоятельный вывоз снега дворником за ограждение (например, на территорию рядом расположенного жилого дома) невозможен в виду объемов, а также возможного штрафа от гос. комитета по жилищному надзору. Для централизованного вывоза снега с территорий образовательных учреждений в бюджете ПГО должны предусматриваться соответствующие средства, на сегодняшний день ситуация не самая простая, будем работать в этом направлении“», — пишет глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, должников отправили убирать снег в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-02-17 16:06:58
Бестолочи одни )) :)
экcперд
2022-02-17 16:00:30
Куда катится страна... В советские годы мы в детском саде сами лопаточками снег чистили. А нынешние мамочки только курить и в интернете ныть горазды. И на детей орут постоянно : то в подъезде медленно по лестнице поднимается, то рукавичку потерял.
Дуб
2022-02-17 15:40:19
Смешней ответа не придумаешь!?! " Не предусмотрено...". Ну на кой хрен тогда вы все нужны, уж простите, ежели не можете решить элементарные проблемы? И это не первый год ведь?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
10.02.2022, 11:15
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»