В Петрозаводске заваленные снегом детские сады ждет потоп

В столице Карелии вывоз снега с территорий образовательных организаций не предусмотрен, сообщил глава города Владимир Любарский.

Петрозаводчане жалуются мэру города на состояние территорий детских садов, где за всю зиму ни разу не вывозили снег. Об этом горожане пишут Владимиру Любарскому в соцсети.

«Подскажите, планируется ли вывоз снега с территорий детских садов. Сейчас дворники очень хорошо его складируют в углах. Но весной все это потечет и затопит на месяц детские площадки для прогулок», — опубликовал одно из обращений петрозаводчан глава Петрозаводска.

Владимир Любарский признает, что такая проблема есть.

«Ситуация опять упирается в действующий контракт. Процитирую свой ответ: „К сожалению, условиями действующего контракта на уборку улично-дорожной сети города, вывоз снега с территорий образовательных организаций не предусмотрен. Самостоятельный вывоз снега дворником за ограждение (например, на территорию рядом расположенного жилого дома) невозможен в виду объемов, а также возможного штрафа от гос. комитета по жилищному надзору. Для централизованного вывоза снега с территорий образовательных учреждений в бюджете ПГО должны предусматриваться соответствующие средства, на сегодняшний день ситуация не самая простая, будем работать в этом направлении“», — пишет глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, должников отправили убирать снег в Петрозаводске.