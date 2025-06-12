В петрозаводский суд поступило дело о жестоком убийстве адвоката

Судебное заседание по делу петрозаводчанина, обвиняемого в убийстве знакомой, назначено на 23 июня.

Напомним, преступление было совершено в ночь с 22 по 23 ноября прошлого года.

По данным следствия, обвиняемый поссорился со своей знакомой. Он избил ее, а затем задушил. Женщина умерла на месте. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления. Он завернул тело погибшей в полимерную пленку и поместил в свой автомобиль. Тело он отвёз в безлюдное место, там положил в яму, попытался сжечь, а останки забросал землёй и скрылся.

Тело нашли в результате поисков 27 ноября. Фигуранта задержали и поместили под стражу.

23 июня суд вынесет решение о продлении меры пресечения обвиняемому и назначит дату первого заседания.

Напомним, погибшая женщина занималась адвокатской деятельностью в Москве. Накануне исчезновения она приехала в Петрозаводск и проводила время в компании своих знакомых, после чего перестала выходить на связь.