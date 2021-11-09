В Петрозаводске завершается беговой сезон

В ближайшую субботу на набережной Петрозаводска состоится заключительный забег сезона 2021 года.

Закрытие сезона PTZ RUN 2021 состоится в столице Карелии 13 ноября. В этот день на набережной города пройдет последний забег этого года. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный».

Организаторы предлагают активным петрозаводчанам пробежать две дистанции по выбору — 5 или 10 километров с финишем в затяжной подъем. Финишеров ждут медальки и горячий чай.

Регистрация на заключительный забег продолжается: https://russiarunning.com/event/zakrytie2021/