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В Петрозаводске завершается беговой сезон

Новости. Спорт
18:20, 09 Ноября 2021
фото: vk.com / minsportkarelia

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В ближайшую субботу на набережной Петрозаводска состоится заключительный забег сезона 2021 года.

Закрытие сезона PTZ RUN 2021 состоится в столице Карелии 13 ноября. В этот день на набережной города пройдет последний забег этого года. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный».

Организаторы предлагают активным петрозаводчанам пробежать две дистанции по выбору — 5 или 10 километров с финишем в затяжной подъем. Финишеров ждут медальки и горячий чай.

Регистрация на заключительный забег продолжается: https://russiarunning.com/event/zakrytie2021/

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