В Петрозаводске завершается набор на обучение на водителя троллейбуса и портного

Безработные могут пройти обучение по рабочим профессиям «водитель троллейбуса» и «портной» бесплатно.

«Центр обучения и мониторинга» завершает набор граждан, имеющих основное общее образование и состоящих на учете в Агентстве занятости населения, для бесплатного обучения на водителя троллейбуса и портного.

Группы приступают к занятиям с 15 марта 2023 года.

Проходящим обучение по профессии «Водитель троллейбуса» гарантируется последующее трудоустройство в ПМУП «Городской транспорт». Занятия проводятся в очном форме: теоретическая часть – на базе Петрозаводского автотранспортного техникума, практическая часть – на базе троллейбусного управления.

По профессии «Портной» занятия проводятся очно на базе Колледжа технологии и предпринимательства.

По окончание обучения выдается документ государственного образца: свидетельство о профессии рабочего должности служащего с присвоением квалификации и с занесением номера свидетельства в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр документов об образовании, квалификации, обучении».

Дополнительная информация по телефону: 8-(814)-2-55-93-09 – заместитель директора по учебной работе, методист.