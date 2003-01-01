В Петрозаводске завершена модернизация котельной на Птицефабрике

АО «ПКС-Тепловые сети» завершило модернизацию котельной в районе Птицефабрики. В последние годы она работала на пределе возможностей. Инвестиции в объект составили 45 млн рублей.

Как рассказали в компании, работы велись поэтапно, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей. В июне был проведен первый этап: демонтированы устаревшие котлы, насосы и изношенные трубопроводы.

В августе коммунальщики выполнили самый объемный комплекс задач:

— Установили и подключили новый, современный котел;

— Смонтировали прочную ферму с дымовыми трубами;

— Произвели монтаж газоходов;

— Подготовили фундаменты и площадки для аварийного резервуара и охладительного колодца.

Котельная долгое время работала на пределе ресурса и уже не могла гарантировать бесперебойное теплоснабжение: коррозия теплообменников и повреждения на трубопроводах создавали риск сбоев. После модернизации объект сможет стабильно обеспечивать теплом и горячей водой несколько сотен горожан. Проведенная модернизация — это значительный шаг в повышении надежности теплоснабжения всего микрорайона, прокомментировали на предприятии.