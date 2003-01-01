В Петрозаводске завершено благоустройство парка Беличий Остров

Популярный парк в петрозаводском районе Кукковка преобразился и даже обзавелся прудом.
Беличий Остров на Кукковке начинает новую жизнь. Здесь оборудовали освещение, высадили деревья и кустарники, установили новые скамейки, сделали дорожки, которые ведут из парка на улицу Ровио и на улицу Торнева. Также в начале ноября подрядчик установит в парке шахматный стол. Об этом рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
— Самые значительные изменения произошли с сердцем парка — прудом. Мы провели его очистку и углубление, что улучшило внешний вид и восстановило экосистему водоема, — поделилась мэр. Парк преобразили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).
