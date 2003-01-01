В Петрозаводске завершено строительство торгового центра «Сампо»

Госкомитет по жилищному надзору выдал итоговое заключение новому ТРЦ Петрозаводска от компании «КСМ».

В Петрозаводске завершено строительство нового торгово-развлекательного центра «Сампо» на пересечении улиц Оборонной и Генерала Терёхина в Петрозаводске. Госкомитет по жилнадзору Карелии провел итоговую проверку и выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства установленным требованиям.

Площадь построенного одноэтажного здания — почти 4 000 квадратных метров. Предусмотрено пространство для продуктовых магазинов, салонов красоты. Входные группы для будущих посетителей ТРЦ, ориентированные на жилые дома ЖК Сампо, выполнены в виде порталов с витражами. На территории ТРЦ располагается парковка легковых автомобилей на 150 машиномест, в том числе 15 для инвалидов, 7 из них расширенные.

Отопление здания производится от пристроенной газовой котельной, рядом расположилась площадка павильонов с закрытыми контейнерами для сбора мусора.

В здании появится некий якорный продуктовый арендатор, пока непонятно кто. ТРЦ планируется открыть уже в 2025 году.

Еще один торговый центр начали строить в «Талоярви».