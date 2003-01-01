В Петрозаводске завершили благоустройство Докторской аллеи

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Комфортная городская среда» в столице Карелии привели в порядок Докторскую аллею.
Аллея находится около Детской Республиканской больницы и идет параллельно улице Парковой. Работы включали расчистку территории от сухостоя и кустарника, вырубку аварийных деревьев, демонтаж устаревших опор освещения, а также устройство новой тропы протяжённостью 230 метров. На аллее установили 12 современных светильников, что значительно повысило безопасность и комфорт прогулок.
— Теперь у жителей района появился удобный и безопасный путь к медицинским и другим социальным объектам. В этом году в рамках той же программы мы уже благоустроили Тихий и Терманский скверы, а также парк «Беличий Остров», — подчеркнула Инна Колыхматова.
Ранее глава Карелии проконтролировал благоустройство общественных территорий в Петрозаводске.