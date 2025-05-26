В Петрозаводске завершили монтаж двух новых остановок

Установлены остановочные комплексы на улице Калинина и проспекте Александра Невского возле пересечения с улицей Маршала Мерецкова.
В ближайшее время их планируется обшить оргстеклом. Об этом сообщила глава Петроазводска Инна Колыхматова.
Всего этим летом в городе установят 23 новых остановочных павильона.
Новые остановки появятся по следующим адресам:
«ул. Парфенова», у дома № 10 на улице Ровио;
— «ул. „Правды“», у дома № 1а на улице «Правды»;
— «ул. „Правды“», у дома № 6 по улице «Правды»;
— «Собор Александра Невского», у дома № 30 на проспекте Александра Невского;
— «ул. Маршала Мерецкова» у дома № 56 на проспекте Александра Невского;
— «пр-кт Александра Невского», у дома № 73 на проспекте Александра Невского;
— «Речное училище», у дома № 26 по улице Калинина;
— «Колледж культуры и искусств», у дома № 45 на улице Калинина;
— «Колледж культуры и искусств», у дома № 54 на улице Калинина;
— «Детско-юношеский центр», у дома № 68 на проспекте Александра Невского;
— «ул. Шотмана», у дома № 4 на улице Шотмана;
— «Автовокзал», у дома № 3 на улице Чапаева;
— «Автовокзал», у дома № 4 на улице Чапаева;
— «ул. Ватутина», у дома № 39 на улице Чапаева;
— «ул. Ватутина», у дома № 42а на улице Чапаева;
— «ул. Пархоменко», у дома № 47 на улице Чапаева;
— «ул. Пархоменко», у дома № 52 на улице Чапаева;
— «Парк Зеленый берег», пересечение улицы Чапаева и Лесного проспекта (четная сторона);
— «Парк Зеленый берег», пересечение улицы Чапаева и Лесного проспекта (нечетная сторона);
— «Сыктывкарская ул.», у дома № 31 на Сыктывкарской улице;
— «Ленинградская ул.», у дома № 3 на набережной Варкауса (четная сторона);
— «наб. Варкауса», у дома № 11 на набережной Варкауса;
— «ул. Зайцева», у дома № 47 на улице Зайцева.
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