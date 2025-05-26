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В Петрозаводске завершили монтаж двух новых остановок

Новости. Общество
17:00, 07 Июня 2025
фото: © Инна Колыхматова

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Установлены остановочные комплексы на улице Калинина и проспекте Александра Невского возле пересечения с улицей Маршала Мерецкова.

В ближайшее время их планируется обшить оргстеклом. Об этом сообщила глава Петроазводска Инна Колыхматова. 

Всего этим летом в городе установят 23 новых остановочных павильона.

Новые остановки появятся по следующим адресам:

«ул. Парфенова», у дома № 10 на улице Ровио; 

— «ул. „Правды“», у дома № 1а на улице «Правды»;

— «ул. „Правды“», у дома № 6 по улице «Правды»;

— «Собор Александра Невского», у дома № 30 на проспекте Александра Невского;

— «ул. Маршала Мерецкова» у дома № 56 на проспекте Александра Невского;

— «пр-кт Александра Невского», у дома № 73 на проспекте Александра Невского;

— «Речное училище», у дома № 26 по улице Калинина;

— «Колледж культуры и искусств», у дома № 45 на улице Калинина;

— «Колледж культуры и искусств», у дома № 54 на улице Калинина;

— «Детско-юношеский центр», у дома № 68 на проспекте Александра Невского;

— «ул. Шотмана», у дома № 4 на улице Шотмана;

— «Автовокзал», у дома № 3 на улице Чапаева;

— «Автовокзал», у дома № 4 на улице Чапаева;

— «ул. Ватутина», у дома № 39 на улице Чапаева;

— «ул. Ватутина», у дома № 42а на улице Чапаева;

— «ул. Пархоменко», у дома № 47 на улице Чапаева;

— «ул. Пархоменко», у дома № 52 на улице Чапаева;

— «Парк Зеленый берег», пересечение улицы Чапаева и Лесного проспекта (четная сторона);

— «Парк Зеленый берег», пересечение улицы Чапаева и Лесного проспекта (нечетная сторона);

— «Сыктывкарская ул.», у дома № 31 на Сыктывкарской улице;

— «Ленинградская ул.», у дома № 3 на набережной Варкауса (четная сторона);

— «наб. Варкауса», у дома № 11 на набережной Варкауса;

— «ул. Зайцева», у дома № 47 на улице Зайцева.

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