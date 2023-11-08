В Петрозаводске завершили первый этап ремонта фасада универмага «Карелия»

Врио главы города Инна Колыхматова поделилась результатами капитальных работ.

Здание универмага «Карелия» со стороны проспекта Карла Маркса теперь предстает перед горожанами в первозданном виде!

Первый этап капремонта фасада здания универмага «Карелия» в Петрозаводске завершился. Об этом в личном профиле 9 ноября сообщила врио главы города.

По словам Инны Колыхматовой, рабочие полностью оштукатурили и покрасили фасад в исторический цвет, и теперь он выглядит так же, как и в 67-м — после реконструкции здания.



«Процесс был непростым — подрядчику предстояло не только выполнить малярные работы, но и отремонтировать пилястры (ребра). Хрупкий бетон удалили, выступающую арматуру обработали антикоррозийными материалами, а потом — восстановили геометрию. Кроме того, со стороны проспекта улучшили герметичность окон, установили оконные отливы и парапетные крышки на пилястры», — рассказала градоначальница.



Как отметила врио мэра Петрозаводска, работы за счет собственных средств провело Агентство городского развития, а стоимость ремонта вместе с материалами составила более 3,5 млн рублей.

«Теперь будем ждать следующего года — в 2024-м планируем выполнить и второй этап. Он включает в себя часть фасада со стороны улицы Кирова, а также торец здания со стороны улицы Германа Титова», — написала Инна Колыхматова.