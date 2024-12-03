В Петрозаводске завершили проверку этапа работ по строительству Лобановского моста

Специалисты Госкомитета Карелии по жилнадзору проверили выполнение этапа работ по реконструкции мостового перехода.

Специалисты Госкомитета Карелии по жилнадзору проверили выполнение этапа работ по реконструкции мостового перехода через реку Лососинка на улице Маршала Мерецкова. О результатах сообщили в паблике комитета.

На момент проведения надзорных мероприятий на объекте завершены работы по устройству подпорной стенки, опор, переходной плиты ОП4 и армированию второй переходной плиты. На 90% выполнен монтаж наружных инженерных сетей. В пролете 2-3 смонтированы и установлены 2 балки, ведется сборка третьей балки. Сборка еще одной балки ведется в 3-4 пролете

— рассказали в источнике.

Как подчеркнули в сообществе, по результатам осмотра объекта значительных нарушений соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и изделий требованиям утвержденной проектной документации не обнаружено.