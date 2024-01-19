В Петрозаводске завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка

Несовершеннолетнего обвинили в совершении трех преступлений.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в совершении трех преступлений, сообщили в Седкоме Карелии.

Летом 2023 года обвиняемый вместе с другими несовершеннолетними, вступив с ними в предварительный сговор, совершал открытые хищения товаров из торговых залов супермаркетов в Петрозаводске.

Кроме того, фигурант в июне 2023 года ночью проник в припаркованный во дворе жилого дома автомобиль и похитил банковскую карту. Используя бесконтактный способ оплаты, обвиняемый совершил покупки, причинив владельцу карты материальный ущерб.

Как рассказали в источнике, обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в преступлениях. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.