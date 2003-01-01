После замены окон и отделки фасада строители приступили к ремонту балконов.
В Петрозаводске завершили ремонт фасада дома на проспекте Александра Невского
В Петрозаводском Зарецком парке появятся пешеходные дорожки
Законопроект о бесплатном проезде для беременных внесен в Госдуму
Без осадков и до +12°С: чем погода удивит жителей Карелии 8 октября
В городе Сортавала «Нерадивый отец» предстал перед судом за неуплату алиментов
Жительница Карелии избежала наказания за неуплату кредита в течение 14 лет
Жилеты были в лодке: новые подробности трагедии с пропавшим в Онежском озере рыбаком
Республиканское предприятие «Карелагро» выставлено на продажу за 4 млн рублей
Пьяный подросток из Приладожья обокрал свою бабушку и пропил награбленное
Жители Кондопоги осуждены за аферу с землей на 7,7 миллионов рублей
Больше 50 кг наркотиков нашли у действовавших в Карелии драгдилеров
В Петрозаводске ищут подростков-зацеперов
Три человека пострадали в аварии в Пряжинском районе
Россиян предупредили о новой схеме обмана со списанием долгов
В Лахденпохье произошло лобовое столкновение двух автомобилей
В России предложили ввести маркировку мяса и колбасы
Реклама соседнего с Карелией региона появилась в 300 московских такси
«Вышел, сделал достойно»: карельский гимнаст Виктор Калюжин о своем серебре на Чемпионате России
32-летний рецидивист из Петрозаводска украл тушенку
21-летняя рецидивистка из Петрозаводска украла 20 плиток шоколада
Артур Парфенчиков поздравил Владимира Путина с 73-летием
С начала года мошенники обманули более полутора тысяч жителей Карелии
В сети появился фейк о присоединении Кандалакшского района Мурманской области к Карелии
Водолаз очистил решетку Лососинской плотины перед осенним половодьем
Сортавальский суд признал незаконной аренду земли и потребовал вернуть ее государству
Артур Парфенчиков предложил расширить программу школьного инициативного бюджетирования
Женщина упала в автобусе в Петрозаводске и получила травмы
37 женщин открыли собственный бизнес при поддержке службы занятости Карелии
Раскрыта тайна двух «небоскребов» в Онежском озере
На трассе в Карелии мотоциклист из Москвы врезался в дорожное ограждение
Клиенты Билайн в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетах
Мурал украсил стену Дома молодежи в Петрозаводске
Мужчину нашли мертвым в собственной квартире в Медвежьегорске
Жительница Карелии попала под колеса собственного автомобиля
Водителей Петрозаводска проверят на трезвость и соблюдение ПДД
На трассе «Кола» столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие
Дорожное покрытие на центральных проспектах Петрозаводска привели в порядок
Кондопожское ДРСУ получило новые трактора для уборки снега
Капремонт карельских школ обсудили в эфире «ЦУР объясняет»
Подрядчик завершил демонтаж моста на Кургане в Петрозаводске
В селе Деревянное под Петрозаводском строят новую врачебную амбулаторию
Проверка компаний: зачем нужны стоп-листы и риски ЦБ РФ
Жительница Муезерского района потеряла 60 тысяч рублей при бронировании санатория
В Питкярантском округе на два дня отменили автобусы по трем маршрутам
В Шуе построят цех по выращиванию форели
В Госдуме предложили освободить от теста на знание русского детей соотечественников
Карельский спортсмен завоевал серебро на чемпионате России по спортивной гимнастике
Карельская государственная филармония стала лауреатом премии «Пушкинской карты»
222 жителя Карелии спасены санавиацией в 2025 году
Минск лидирует в списке желаемых авиамаршрутов для жителей Карелии
В заповеднике «Кивач» взрослый медведь растерзал медвежонка
В Лахденпохском округе избраны новые органы власти
Число курящих в мире с 2010 года сократилось на 120 миллионов
Хоккеистки из Петрозаводска победили в турнире памяти Николая Хохлина
Воспитанники карельского футзала вызваны в сборные России
В Карелии за пять лет в разы снизилась задолженность по заработной плате
Появились новые подробности о пропавшем в Онежском озере рыбаке
Петрозаводчанам рассказали, куда можно сдать использованные шины
С начала года более тысячи нетрезвых водителей поймали за рулем
Подозреваемого в краже сковородок задержали в Петрозаводске
Дело о смертельном ДТП с водителем в состоянии наркотического опьянения направили в суд
Мастера музея «Кижи» успешно представили Карелию на этнофоруме
Музей жертв фашизма им. М. Кольбе открылся в Академическом лицее Петрозаводска
Жительницу Кемского района накажут за нападение на сотрудника полиции
Почти тысячу абортов сделали жительницы Карелии с начала года
В Карелии пройдет конкурс вепсской сказки
Жителя Медвежьегорска накажут за кражу мобильного телефона
Активность клещей в Карелии упала почти до нуля
Без существенных осадков: прогноз погоды на 1 октября
В Карелии по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ у детей
Донор костного мозга из Сегежи спас жизнь 57-летнему мужчине из Кирова
Карелия сохраняет высокие позиции в рейтинге материального благосостояния
В Карелии принято более 3 тысяч решений по программе «гаражной амнистии»
Свыше миллиона рублей начислил себе экс-глава Пудожского района в виде премий и надбавок
Купеческая ладья «уплыла» из технопарка «Онежский»
Судебные приставы Карелии оштрафовали банк за давление на пенсионерку
Фонд «Защитники Отечества» продолжает модернизировать жилье ветеранов СВО в Карелии
Валентина Матвиенко: Шандалович не мог сидеть в кабинете, спасал жизни военнослужащих на СВО
В Петербурге поймали сбежавшую птицу-носорога
Глава Карелии рассказал об итогах первого месяца действия новой программы расселения аварийного жилья
В российский прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег»
Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку методов лечения болезней иммунной системы
Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста
В Петрозаводске улучшат освещение мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы»
Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области
Пропавший в Карелии мужчина найден мертвым
Названа самая продаваемая в России не китайская иномарка
Фрагменты барельефа из Рауталахти готовят к нанесению глазури
Волонтеры проекта «Общее дело» сохранили сотни храмов на севере России
Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники
За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 15 водителей
В Медвежьегорске на территории лесозавода утром разгорелся пожар
День открытых дверей в жилом комплексе «Каскад» от строительной компании «ВЕК»
Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели
Олонецкий водитель сбежал с места ДТП
Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска
Появилось новое видео последствий групповой аварии на Красной в Петрозаводске
Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»
Два подростка пострадали в столкновении питбайков в Петрозаводске
В Онежском озере перевернулся катер с двумя рыбаками
Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии
Полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия»
18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске
В Прионежском районе Карелии прошла массовая проверка водителей на трезвость
Жителей Сегежи и окрестностей ждут временные отключения электроэнергии
В Петрозаводске школьницу сбили на пешеходном переходе
В Петрозаводске машина на ходу потеряла два колеса
Жестокое избиение мужчины в Петрозаводске попало на видео
Первое осеннее суперлуние можно будет увидеть две ближайшие ночи подряд
В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения
Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года
Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей
Жителям Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю
Суд обязал врачей писать разборчиво
После замены окон и отделки фасада строители приступили к ремонту балконов.