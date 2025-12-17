В Петрозаводске завершился этап юношеской Школьной баскетбольной лиги

В «Акватике» подведены итоги этапа Школьной баскетбольной лиги среди юношей сезона 2025–2026 гг. За три игровых дня 12 команд из Карелии определили сильнейших в двух дивизионах.
Дивизион А: Первое место завоевала команда МОУ «СОШ №46» (Петрозаводск), второе — МБОУ ГКО «Гимназия» (Костомукша), третье — МОУ «Лицей №1» (Петрозаводск).
Дивизион Б: Лучшей стала МОУ «Беломорская СОШ №1», серебро у МКОУ «Муезерская СОШ», бронза — у «Суоярвской СОШ».
Особого внимания заслуживают команды из Беломорска и Муезерского, которые после нескольких лет отсутствия вернулись на соревнования и сразу поднялись на первую и вторую ступень пьедестала в своём дивизионе. Их успешное возвращение стало одним из самых ярких событий турнира, сообщает Центр спортивной подготовки.
Матчи отличались высоким темпом, упорной борьбой и накалом эмоций, подтвердив растущий уровень школьного баскетбола в регионе. Турнир стал важным этапом в подготовке юных спортсменов и выявлении лидеров для дальнейшего продвижения по федеральной сетке соревнований.
