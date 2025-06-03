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В Петрозаводске завершился юбилейный фестиваль «Воздух Карелии»

Новости. Культура
22:30, 15 Июня 2025
фото: Людмила Корвякова

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В финале фестиваля зрители хором пели любимые хиты от рок-группы "Чиж & Co".

Финальный день был жарким во всех смыслах этого слова. Зрителей радовала и солнечная погода, и звезды. Под гармошку пел свои хиты Игорь Растеряев. Впервые на сцену «Воздуха Карелии» вышел Niletto (настоящее имя — Данил Сергеевич Прытков) — певец, танцор, участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ.

Завершила программу дня рок-группа «Чиж & Co». Известные песни пели вместе.

Напомним, фестиваль проходил целых 4 дня. Впервые работали три полноценные сцены. Рекордным стало и количество выступающих артистов на них — более 60 человек. Участие в нем приняли АлисА, Ария, Чиж и Со, Три Дня Дождя, Niletto, Нейромонах Феофан, Горшенев, ПилОт, Северный Флот (лучшее и хиты «Короля и Шута»), Trubetskoy, Игорь Растеряев, Ундервуд, Гудтаймс, Джанго, План Ломоносова, Слот, 7Б, Йорш, Бригадный Подряд, Биртман, Jane Air, Чёрный Вторник (официальный трибьют «Сектор Газа»), RammProject, Nagart, Ангел НеБес, Разные Люди, Виктор, Лампасы, Кирпичи, Виталий Дубинин, Тролль Гнет Ель, Наконечный, ДМЦ | Дороги Меняют Цвет, Включай Микрофон! Скворцы Степанова, Helvegen, ЛабовʼSky Jam (официальный трибьют «Гражданской Обороны»), НЭП, Tattooin, Форт и многие другие. Специальный гость: ансамбль им. Александрова.

«Это мероприятие очень много даёт Карелии для развития. Оно стягивает внимание на республику. Сюда приезжают люди, значит  придут вложения, придут новые идеи, — рассказал Илья „Черт“ нашему изданию. — А, главное, люди счастливы».

По словам продюсера фестиваля Максима Мазуровского, побиты все рекорды по продажам билетов. Всего за четыре дня его посетили 45 тысяч человек. Огромное количество людей приехало из других городов.

Помимо музыки гостям фестиваля было, чем заняться. По периметру располагались палатки с едой. А вот алкогольные напитки были вынесены с основной площадки в специальную закрытую зону. Люди могли выпить там, но на территорию со спиртным не пускали. Также к услугам зрителей были разнообразные конкурсы, игры, сувениры. На фестивале можно было сыграть свадьбу. Можно было попробовать самому сыграть на музыкальном инструменте — «Рок-урок» предоставлял такую возможность даже тем, кто никогда не умел играть на гитаре или клавишах. Было, чем заняться и детям. 

На площадке работали журналисты «Столицы на Онего». Репортаж с финального дня выложим завтра. А фоторепортажи Людмилы Корвяковой о первом, втором, третьем днях фестиваля можно посмотреть на нашем сайте.

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